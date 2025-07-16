民進黨當局再唱衰大陸經濟 國台辦：注定徒勞

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京7月16日電（記者 海涵）國台辦發言人陳斌華7月16日在例行新聞發布會上表示，面對變亂交織的外部環境，大陸經濟運行總體平穩、部分指標持續改善、新動能成長壯大、高質量發展態勢持續。2025年第一季度，台灣上市、上櫃公司大陸投資獲利1156億元新台幣，創歷史同期新高。這充分說明，兩岸經濟合作和融合發展正在持續惠及兩岸企業與民眾，大陸是台商台企穩定、安全、可為的投資目的地。民進黨當局為一黨一己之私，一再唱衰大陸經濟，阻撓兩岸經濟合作，強推所謂“脫鈎斷鏈”，蠻幹胡來，注定徒勞。



有記者提問：海基會發言人黎寶文日前受訪稱，台商赴大陸投資金額占台灣對外投資總金額比重持續下降，今年可能會更低。中美戰略競爭導致大陸出口狀況未來不會太好，七成在大陸台商去年獲利減少，台商很早就開始轉移投資甚至撤離。對此有何評論？



陳斌華：面對變亂交織的外部環境，大陸經濟運行總體平穩、部分指標持續改善、新動能成長壯大、高質量發展態勢持續。海關總署近日公布，今年上半年，大陸貨物貿易進出口共21.79萬億元人民幣，同比增長2.9%，創歷史同期新高。其中，出口13萬億元人民幣，增長7.2%。據台金融監管機構公布數據，2025年第一季度，台灣上市、上櫃公司大陸投資獲利1156億元新台幣，創歷史同期新高。



這充分說明，兩岸經濟合作和融合發展正在持續惠及兩岸企業與民眾，大陸是台商台企穩定、安全、可為的投資目的地。民進黨當局為一黨一己之私，一再唱衰大陸經濟，阻撓兩岸經濟合作，強推所謂“脫鈎斷鏈”，蠻幹胡來，注定徒勞。

