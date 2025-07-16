國台辦7月16日例行發佈會全文

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發佈會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京7月16日電（記者 海涵）國務院台灣事務辦公室7月16日上午舉行例行新聞發布會，國台辦發言人陳斌華主持本次新聞發布會，並就啟用M503航線W121銜接航線、中國人民抗日戰爭勝利和台灣光復80周年紀念活動、兩岸青年交流活動、在台大陸配偶近況、懲戒“台獨”頑固分子等議題答記者問。以下是記者會問答全文：



陳斌華：各位記者朋友，大家好。歡迎大家前來參加國務院台辦的例行新聞發布會。我沒有要主動發布的內容，現在請大家提問。



新華社記者：賴清德所謂“團結十講”在島內引發強烈爭議和反對、批評，國台辦發言人對其每講都進行批駁。請問賴清德的講話是否已經突破紅線？大陸方面如何反制？



陳斌華：賴清德所謂“團結十講”充斥著謊言與欺騙、敵意與挑釁，刻意扭曲、割裂歷史，七拼八凑、大肆兜售“台獨”分裂謬論，煽動兩岸對立對抗，可謂錯漏百出的“台獨”歪理邪說大雜燴和在島內蠱惑人心的“台獨”社會動員，充分表明其“台獨”本性冥頑不化，充分證明其是不折不扣的“和平破壞者”、徹頭徹尾的“戰爭販賣者”、名副其實的“麻煩製造者”。



當前台海局勢緊張動蕩的根源是民進黨當局和賴清德頑固堅持“台獨”立場、不斷進行謀“獨”挑釁，在“台獨”分裂的邪路上一條道走到黑。台灣是中國神聖領土不可分割的一部分，我們決不允許“台獨”分裂勢力以任何名義、任何方式把台灣從中國分裂出去。任何分裂祖國的勢力和行徑，必將遭到全中國人民的迎頭痛擊！