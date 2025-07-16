國台辦通報浙遠洋漁船成功救援台漁船有關情況

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京7月16日電（記者 海涵）國台辦發言人陳斌華7月16日在例行新聞發布會上通報了近期一艘浙江遠洋漁船在國際海域成功救援一艘台灣遠洋漁船的相關情況。陳斌華表示，兩岸同胞是一家人，血濃於水，手足情深，在重大自然災害和突發事故面前，兩岸同胞都會感同身受、互施援手、共克時艱。這次海上緊急救助再次說明兩岸同胞患難與共、守望相助的親情是割不斷、擋不住的。



有記者提問：據報導，近期一艘浙江遠洋漁船在國際海域成功救援一艘台灣遠洋漁船。請介紹有關情況。



陳斌華：國務院台辦微信公眾號之前轉發了《農民日報》相關報導。在這裡我再和大家通報一下有關情況。



5月29日，台灣地區遠洋漁船“日大展”號因突發機械故障，在馬六甲海峽航道上失控漂流，浙江省遠洋漁船“順行9”號第一時間施以援手，克服惡劣天氣全力施救，其所在公司順行遠洋漁業公司遠程指導，歷經7天7夜持續拖帶航行，最終將“日大展”號護送至台灣外側安全水域，保障了涉險漁船上51名船員的生命財產安全。返台後，“日大展”號漁船所屬的台灣威達漁業公司第一時間寄來感謝信表示，“‘順行9’號漁船在此次救援行動中展現出的專業素養和高尚品格，深刻體現了兩岸漁民血脈相連的同胞情誼”。



兩岸同胞是一家人，血濃於水，手足情深，在重大自然災害和突發事故面前，兩岸同胞都會感同身受、互施援手、共克時艱。這次海上緊急救助再次說明兩岸同胞患難與共、守望相助的親情是割不斷、擋不住的。

