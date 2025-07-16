蕭美琴車隊被“攻擊”？國台辦：無中生有

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京7月16日電（記者 海涵）台陸委會近日要求大陸就“中國駐捷克使館人員攻擊在捷克竄訪的蕭美琴車隊”予以說明並道歉。國台辦發言人陳斌華7月16日在例行新聞發布會上表示，中國外交人員向來遵守駐在國法律法規。有關國家與民進黨當局炒作的所謂“攻擊”事件，無中生有，顛倒黑白。民進黨當局再次惡意炒作該事件，目的是要煽動兩岸敵意對抗。正告民進黨當局，謊言再怎麼重復也不會成真，鬧劇不斷上演只會自取其辱。



有記者提問：台陸委會近日要求大陸就“中國駐捷克使館人員攻擊在捷克竄訪的蕭美琴車隊”予以說明並道歉。對此有何回應？



陳斌華：首先，我們一貫明確反對我建交國同中國台灣地區開展任何形式的官方往來，堅決反對有關國家為“台獨”分子提供政治表演舞台。有關國家應恪守一個中國原則，不被“台獨”分裂勢力所挑撥利用。



其次，中國外交人員向來遵守駐在國法律法規。有關國家與民進黨當局炒作的所謂“攻擊”事件，無中生有，顛倒黑白。最後，民進黨當局再次惡意炒作該事件，目的是要煽動兩岸敵意對抗。正告民進黨當局，謊言再怎麼重復也不會成真，鬧劇不斷上演只會自取其辱。

