8台實體列入管制管控名單 國台辦：正當必要

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京7月16日電（記者 海涵）近日，大陸將8家台灣實體列入出口兩用物項管制管控名單。國台辦發言人陳斌華7月16日在例行新聞發布會上表示，漢翔航空工業股份有限公司等8家台灣地區實體蓄意配合“台獨”分裂勢力“以武謀獨”，事實清楚、證據確鑿，將它們列入出口管制管控名單，是捍衛國家主權和領土完整、維護台海和平穩定的必要舉措，是維護兩岸經貿交流合作正常秩序和兩岸同胞利益福祉的正義行動，合理合法，正當必要。



有記者提問：近日，大陸將8家台灣實體列入出口兩用物項管制管控名單。陸委會稱，大陸再次將經貿措施武器化，悖離台灣主流民意，完全無助於兩岸關係和平穩定發展。對此有何評論？



陳斌華：究竟是誰在大肆謀“獨”挑釁，破壞台海和平穩定？是誰在違背台灣社會主流民意，阻撓限制兩岸交流合作？又是誰“唯美是從”、“賣台求榮”，大搞“脫鈎斷鏈”，損害兩岸經貿合作？兩岸同胞看得很清楚，民進黨當局無從抵賴。



漢翔航空工業股份有限公司等8家台灣地區實體蓄意配合“台獨”分裂勢力“以武謀獨”，事實清楚、證據確鑿，將它們列入出口管制管控名單，是捍衛國家主權和領土完整、維護台海和平穩定的必要舉措，是維護兩岸經貿交流合作正常秩序和兩岸同胞利益福祉的正義行動，合理合法，正當必要。

