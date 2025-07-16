懲戒沈伯洋是“踩台灣民主紅線”？國台辦回應

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發佈會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京7月16日電（記者 海涵）國台辦日前宣布對“台獨”頑固分子沈伯洋關聯企業予以懲戒，台安全部門對此稱，這是大陸第一次通過“跨境鎮壓”，是“踩台灣民主的紅線”。國台辦發言人陳斌華7月16日在例行新聞發布會上表示，“台獨”頑固分子一方面謀“獨”挑釁言論囂張、態度猖狂，打著“抗中保台”的旗號攻擊抹黑兩岸交流合作；另一方面虛偽雙標、唯利是圖，本人借“獨”斂財，其家屬從兩岸貿易中獲利。這樣的害群之馬、無恥之徒，被依法懲戒，被輿論揭露抨擊，完全是咎由自取。民進黨當局在島內蓄意羅織罪名、打壓異己，大搞“綠色恐怖”；“台獨”頑固分子涉“獨”言行惡劣，謀“獨”活動猖獗。他們同流合污、沆瀣一氣，“假民主、真獨裁”，所作所為完全違背民主精神、嚴重侵犯基本人權，有何顔面奢談民主。



有記者提問，國台辦日前宣布對“台獨”頑固分子沈伯洋關聯企業予以懲戒，接連有多家媒體揭露沈伯洋兩面行徑。台安全部門對此稱，這是大陸第一次通過“跨境鎮壓”，直接攻擊台特定民意代表，是“踩台灣民主的紅線”。對此有何評論？



陳斌華表示，“台獨”頑固分子一方面謀“獨”挑釁言論囂張、態度猖狂，打著“抗中保台”的旗號攻擊抹黑兩岸交流合作；另一方面虛偽雙標、唯利是圖，本人借“獨”斂財，其家屬從兩岸貿易中獲利。這樣的害群之馬、無恥之徒，被依法懲戒，被輿論揭露抨擊，完全是咎由自取。



陳斌華表示，台灣是中國的一部分，國家決不允許“台獨”分裂勢力以任何名義、任何方式把台灣從中國分裂出去。依法懲治“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪，合情合理合法。民進黨當局在島內蓄意羅織罪名、打壓異己，大搞“綠色恐怖”；“台獨”頑固分子涉“獨”言行惡劣，謀“獨”活動猖獗。他們同流合污、沆瀣一氣，“假民主、真獨裁”，所作所為完全違背民主精神、嚴重侵犯基本人權，有何顔面奢談民主？！