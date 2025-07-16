湖南邵陽：以作風優良持續助推營商環境優化

邵陽經濟技術開發區紀檢監察幹部在企業走訪瞭解有關情況。（圖片來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京7月16日電／據中央紀委國家監委網站消息，一個地方的發展活力同營商環境密切相關，而幹部作風是影響營商環境的重要因素。新時代以來，各地深入貫徹落實中央八項規定精神，淨化政商關係、優化營商環境，取得了哪些可感可及的成果？優化營商環境是一項長期工程，當前存在哪些制約營商環境優化的作風問題？怎樣堅持嚴的基調，以糾治作風問題為抓手，破除制約營商環境優化的梗阻點？如何深入貫徹中央八項規定精神，推動黨員幹部進一步改進作風，為持續優化營商環境注入更強動力？我們特邀紀檢監察幹部進行討論。



新時代以來，各地深入貫徹落實中央八項規定精神，淨化政商關係、優化營商環境，取得了哪些可感可及的成果？



袁峰：新時代以來，以習近平同志為核心的黨中央以制定和落實中央八項規定開局破題，以釘釘子精神糾治“四風”，推動黨風政風和社會風氣煥然一新，贏得了人民群眾信任擁護，對淨化政商關係、優化營商環境也產生了深遠影響。



從黨政機關角度看，作風的重塑帶來了效能的躍升。經過十多年的整治，形式主義、官僚主義得到有力糾治，文山會海、指尖上的形式主義、不必要的檢查考核等明顯減少，幹部得以從繁冗事務中解脫，有更多時間和精力下沉一線，主動瞭解企業需求、解決實際問題。



從企業角度看，最直接的感受是“隱形負擔”大幅減輕。不必要的接待應酬、攤派贊助顯著減少，企業經營者得以將寶貴的時間和精力從“搞關係”“跑門路”中解放出來，更專注於生產經營、市場開拓和研發創新。同時，“最多跑一次”改革、數字化改革、政務服務增值化改革、優化營商環境改革等一系列舉措，使得企業普遍感受到辦事環節簡化、流程透明、規則清晰。經營主體普遍反映，現在“心思更定”“幹勁更足”，能夠安心謀發展。



從群眾角度看，最直觀的感受是社會風氣明顯好轉。曾經反映強烈的“舌尖上的浪費”“車輪上的腐敗”“節日中的歪風”等奢靡之風和特權現象得到有力遏制，黨風政風的持續淨化帶動了社風民風向好，群眾對黨和政府的信任度不斷提升。在辦事體驗上，無論是辦理個人證件、社保醫保，還是與市場監管等部門打交道，群眾普遍感受到政務服務效率提高、服務優化。“一網通辦”、預約服務、一次性告知等舉措讓辦事更省心省力。辦事不用“托關係”“找熟人”，大家規則意識增強，按章辦事成為主流，群眾享受到了更公平的公共服務。