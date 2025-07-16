網評：將香港打造成中國企業全球化服務樞紐

中評社北京7月16日電／網評：將香港打造成“中國企業全球化服務樞紐”



來源：大公網 作者：葉建明（全國政協委員、香港島各界聯合會常務副理事長）



不久前我在北京參加了一場重要的座談會，會議圍繞完善促進和保障對外投資體制機制、推動產業鏈供應鏈國際合作、健全對外投資綜合服務體系、促進民營企業更好“走出去”、推進高質量共建“一帶一路”等主題進行了探討。



這些年來，我國對外投資取得歷史性的成就。去年，我國全行業直接對外投資總額1627.8億美元，是2012年的近兩倍，連續13年穩居世界前三。目前，中國海外投資存量已經超過3萬億美元，對外資產規模去年首次突破10萬億美元，接近美國的三分之一。說明“中國投資”的影響力在增強。



但是，當前中國“走出去”企業，特別是“走出去”民營企業，面臨多重挑戰。包括地緣政治風險，美西方打壓，保護主義上升，也包括金融、法律服務等高端專業服務短缺的風險。



建立健全對外投資管理服務體系是我國高水平對外開放的重要任務。“走出去”企業、特別是民營企業遭遇的人才、資金、金融、法律等困難，凸顯了香港的獨特價值：作為國際金融中心和國際化人才樞紐，香港在服務內地企業全球化、助力“走出去”企業維繫與國家及香港特區的經濟聯繫方面，具有不可替代的作用。這也正是以香港“一國兩制”的獨特優勢，利用自身所長、服務國家所需的重要體現。



壯大“總部經濟”提升競爭力



服務“走出去”企業是香港的巨大機遇。香港完全有條件打造“中國企業全球化服務樞紐”。一方面，香港亟需拓展高端服務（金融法律等）空間。伴隨“走出去”企業的步伐開辟更廣闊的市場，是香港高端服務業發展壯大的契機。