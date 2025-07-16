特朗普否認鼓動烏克蘭打擊莫斯科

7月15日，美國總統特朗普在華盛頓白宮回答記者提問。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月16日電／據新華社報導，美國總統特朗普15日就俄烏衝突表態稱，“不站在任何人一邊”，同時否認曾鼓動烏克蘭打擊莫斯科。俄羅斯外交部副部長裡亞布科夫同日表示，任何對俄方設置條件甚至最後通牒的企圖均不可接受，如果外交途徑行不通，俄羅斯對烏克蘭的特別軍事行動將繼續。烏克蘭議會當天批准再次延長國家戰時狀態，還批准暫時退出《渥太華禁雷公約》。



特朗普：“我不站在任何人一邊”



特朗普15日在白宮南草坪接受媒體記者採訪時說，烏克蘭不應將俄羅斯首都莫斯科作為打擊目標。此前，有報導稱特朗普曾鼓動烏總統澤連斯基用遠程武器襲擊莫斯科。



美國全國廣播公司報導，特朗普被問及是否認為烏克蘭應以莫斯科為目標時作此表態。就美國是否會向烏克蘭提供遠程導彈，特朗普回答說：“不，我們不會這麼做。”



被問及是否站在烏克蘭一邊時，特朗普說：“我不站在任何人一邊。”他同時表示，俄羅斯總統普京應在50天的“最後期限”內同意停火協議，否則將面臨制裁。



據英國《金融時報》15日報導，特朗普日前同澤連斯基通話時，曾鼓動烏方加大對俄領土打擊力度，甚至詢問如果美國提供遠程武器，烏克蘭能否打擊莫斯科和俄第二大城市聖彼得堡。白宮發言人稍後否認這一說法，稱《金融時報》斷章取義。



報導以兩名知情人士為消息源透露了特朗普同澤連斯基4日的通話內容。特朗普在通話中問道：“弗拉基米爾（·澤連斯基），你能打擊莫斯科嗎？……你還能打擊聖彼得堡嗎？”澤連斯基回答說：“當然可以。只要你給我們武器，我們就能。”



俄副外長：對俄最後通牒企圖不可接受



俄羅斯外交部副部長裡亞布科夫15日回應特朗普涉俄相關表態時表示，任何對俄方設置條件甚至最後通牒的企圖均不可接受，如果外交途徑行不通，俄羅斯對烏克蘭的特別軍事行動將繼續。