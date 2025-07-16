紐約暴雨交通癱瘓　地鐵嚴重水浸

紐約市一個地鐵站14日嚴重水浸。（圖片來源：路透社） 中評社北京7月16日電／據大公報報導，據《紐約時報》報導：當地時間14日晚間，美國東北部大片地區遭遇強降雨，紐約市部分地鐵系統和主要道路水浸嚴重，機場航班長時間延誤。新澤西州部分地區出現山洪暴發和強降雨，州長墨菲宣布該州進入緊急狀態。



14日當天，紐約市中央公園降雨量達6.7厘米，打破了1908年7月14日創下的3.73厘米的紀錄。紐瓦克機場降雨量達5.4厘米，拉瓜迪亞機場降雨量達4.2厘米，均創下了當日降雨量的新紀錄。



大暴雨與雷暴襲擊導致紐約多處低窪地區出現積水和淹水。美國國家氣象局向紐約市的5個行政區發布洪水警報，緊急事務管理部門發出警告，提醒居住在地下室或低窪地帶的居民做好準備，轉移到地勢較高的地方。



紐約地鐵系統也遭暴雨水浸。網上有視頻顯示，地鐵地面排水孔突然湧出大量積水，水順勢從地板向上噴出，宛如“噴泉”。該現象可能是強降雨期間，地面上的雨水大量倒灌進入地鐵站排水系統所導致。排水系統在短時間內無法負荷大量雨水，再次暴露了紐約市地鐵基礎設施在極端天氣下的脆弱性。



紐約大都會運輸署（MTA）15日表示，此前因暴雨關閉的列車線路均已恢復運營，但新澤西州到紐約的列車仍可能面臨30分鐘以上的延誤。14日晚間，新澤西州部分主要道路被洪水淹沒，目前尚不確定所有路段能否及時通車。此外，截至15日凌晨，暴雨還導致紐瓦克機場數十個航班取消。