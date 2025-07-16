﻿熱浪襲西班牙　兩個月奪1180命

馬德裡一名女子因中暑暈倒，一名警察為她扇風。（圖片來源：法新社） 中評社北京7月16日電／據大公網綜合《衛報》、路透社報導：西班牙環境部14日發表聲明稱，今年5月16日至7月13日期間，已有1180人死於與高溫相關的疾病，人數遠高於去年同期的114人。



西班牙環境部援引卡洛斯三世健康研究所數據指出，過去近兩個月，西班牙已有1180人因高溫相關疾病死亡，其中大多數死者年齡超過65歲，過半數死者為女性；而去年整個夏季有2191人的死亡與高溫炎熱有關。此外，在過去兩個月，西班牙當局共發布76次高溫紅色預警；而去年同期未發布高溫紅色預警。



與西歐其他國家一樣，西班牙最近幾周遭遇極端高溫，氣溫經常超過40℃。數據顯示，熱浪影響最嚴重的地區包括加利西亞、拉里奧哈、阿斯圖裡亞斯和坎塔布裡亞。這些地區皆位於西班牙北部，過往在夏季的氣溫較為涼爽，但近年溫度顯著上升，而當地對高溫天氣準備不足，導致因熱浪死亡人數大幅增加。



另外，《衛報》上周援引科學研究報導稱，今年6月23日至7月2日期間，歐洲12個城市受嚴重熱浪侵襲，約有2300人死於與高溫有關的疾病。專家指出，越來越多此前被視為安全地帶的地區暴露於極端氣候風險之中。若無積極應對政策與防高溫措施，熱浪侵襲造成的傷亡恐成為歐洲夏季新常態。