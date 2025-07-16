黃仁勛身家爆增　晉升全球第6大富豪

中評社香港7月16日電／AI晶片龍頭輝達（Nvidia）周二（7月15日）爆量大漲4.04%，收在170.70美元，再創收盤歷史新高，市值來到4.17兆美元；盤中股價一度漲逾5%、觸及172.40美元，刷新盤中歷史高點。輝達宣布，特朗普政府已經同意該公司恢復向中國供應H20晶片。



受此激勵，超微（AMD）股價大漲6.41%，台積電ADR漲3.62%，帶動費城半導體指數周二大漲1.27%，並創下創下一年來新高。



黃仁勛持有輝達約3%股份，《富比士》報導，這位創辦人兼執行長的身家爆增53億美元，達到1，481億美元，在全球富豪榜排名第六，在LV集團董事長兼執行長阿爾諾（1，479億美元）之上、谷歌共同創辦人佩奇（1，506億美元）之後。



博通周二上漲1.94%，收在280.94美元。該IC設計大廠專為高效能運算和AI工作負載設計的最新網路晶片Tomahawk Ultra開始出貨。據報導指出，透過Tomahawk Ultra晶片的推出，博通可望在與輝達的競爭中取得某些技術優勢。博通資深副總裁Ram Velaga表示，Tomahawk Ultra能連接的晶片數量是輝達NVLink Switch的4倍之多，且該晶片採用加速版的乙太網路協定，而非專有協定，能加快資料傳輸速度。



超微（AMD）周二宣布已獲美國商務部批准恢復向中國出口MI308型AI晶片，周二股價應聲大漲6.41%，盤中一度漲8.5%。超微4月時曾表示，特朗普政府將此款專為中國市場設計的晶片列入出口管制，可能給公司帶來約8億美元的損失。



幾家金融巨頭公布的“成績單”未能讓投資人驚艶，周二標普金融股指數大跌1.65%。富國銀行業績優於市場預期，但下修淨利息收入展望，股價應聲下挫逾5%。摩根大通下跌0.74%，儘管在強勁的交易和投銀業務帶動下，該華爾街大行第二季業績優於市場預期。資產管理公司BlackRock上季營收落後市場預期，股價重挫近6%。不過，花旗逆勢上揚逾3%，其第二季業績表現超乎預期。