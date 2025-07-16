中外專家共商文明交流互鑒與人權事業發展

“2025·中國－中亞人權發展論壇”現場。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月16日電／據新華社報導，由中國人權發展基金會主辦的“2025·中國－中亞人權發展論壇”15日在陝西西安舉行。此次論壇以“深化文明交流互鑒 共謀人權事業發展”為主題，來自中國和中亞國家的有關部門官員、專家學者、媒體記者和人權機構、社會組織負責人等60餘名嘉賓與會。



中外專家圍繞“文明多樣性、亞洲價值觀與全球人權治理”“共建命運共同體與促進人權事業發展”等議題深入交流，共同探討進一步增進中國與中亞國家在人權領域的交流互鑒，攜手推動人權事業發展，助力構建更加緊密的中國－中亞命運共同體。



中國人權發展基金會理事長謝伏瞻說，在人類追求幸福的道路上，一個國家、一個民族都不能少，應當堅持以合作促發展，以發展促人權。中國與中亞五國同為發展中國家，要加強發展戰略對接，推進共同現代化，更好造福各國民眾，不斷提升人權保障水平。中國與中亞國家擁有古老悠久的文明，都堅持走符合自身國情的發展道路，在人權保障領域各具特色、各有所長，需要交流互鑒、取長補短、共同進步。



“烏茲別克斯坦積極參與共建‘一帶一路’倡議，與中國共同推動交通、能源和數字基礎設施的建設，兩國在國際人權領域也積極互動。”烏茲別克斯坦國家人權中心第一副主任吉拉巴耶夫認為，中國始終堅持在平等和互相尊重的基礎上，推動國際間的對話與合作。



吉爾吉斯斯坦世界政治研究所所長巴克特古洛夫說，不應該把國家和文明劃分為高等和低等，一等和二等。“世界之所以美好，是因為有大有小，有古有新。每個文明都有獨特的人權發展模式，每個人權模式都有助於豐富我們的世界。”