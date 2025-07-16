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雲南昆明政協黨組書記、主席楊皕接受調查
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2025-07-16 15:34:45
中評社北京7月16日電／據雲南省紀委監委消息：雲南省昆明市政協黨組書記、主席楊皕涉嫌嚴重違紀違法，已主動投案，目前正接受雲南省紀委監委紀律審查和監察調查。
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