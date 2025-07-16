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河南信陽人大常委會原黨組副書記接受調查
http://www.CRNTT.com   2025-07-16 15:34:11


　　中評社北京7月16日電／據河南省紀委監委消息：河南省信陽市人大常委會原黨組副書記、副主任熊開程涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受河南省紀委監委紀律審查和監察調查。

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