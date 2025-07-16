中評社北京7月16日電／據中央紀委國家監委網站消息，警示教育充分發揮反面案例的震懾效應，對黨員幹部築牢拒腐防變的思想防線具有引導作用。山東省費縣紀委監委堅持把警示教育作為一體推進“三不腐”的重要抓手，通過深挖案源富礦，注重分級分類，不斷提升警示教育精準性實效性，推動警示教育常態化長效化。



做好案件轉化。堅持系統思維，深入挖掘利用本地案例資源，做好案件剖析、懺悔書、採訪視頻等材料的收集整理，統籌宣傳、辦案、審理人員共同剖析案情、找准原因，展現違紀違法人員的墮落軌跡和心理變化過程，以小見大、以點帶面，講清蛻化變質“轉折點”，切實把案件資源轉化為教育資源。拍攝警示教育專題片，督促全縣各部門單位開展警示教育活動120餘場，教育黨員1.2萬餘人次。開展以案說德、以案說紀、以案說法、以案說責紀法教育課堂，組織案發單位班子成員、重點崗位幹部、年輕幹部旁聽庭審，切實發揮典型案件的警示震懾作用。



注重分層分類。針對不同層級、不同領域黨員幹部特點，相應制定警示教育計劃。將部門單位、鄉鎮（街道）領導班子成員作為警示教育的重點對象，縣委連續三年召開警示教育大會，通報查處的黨員幹部違紀違法典型案例、播放警示教育片，通過發放案例選編教材，到警示教育基地現場教學，述責述廉，家風教育等系列活動，教育引導黨員幹部對照檢視、自律自省，築牢廉潔防線。對新提拔、重用的幹部進行任前提醒，通過建立新提拔幹部廉政檔案、任前廉政談話、發放廉潔自律提示卡等方式，提前敲警鐘；對年輕幹部堅持以學鑄魂，把學習黨章黨規黨紀、國家法律法規貫穿入職教育、崗前培訓和幹部成長各階段，綜合運用談心談話、廉政家訪、黨紀法規知識測試、廉政教育等手段，全面瞭解掌握年輕幹部思想、作風、生活狀況，扣好廉潔從政“第一粒扣子”；對農村黨員幹部，通過上廉政黨課、編印農村黨員幹部違紀違法案件警示錄、組建宣講團宣講《中國共產黨紀律處分條例》《農村基層幹部廉潔履行職責規定》等方式，教育2萬餘人次。用好官方網站和微信公眾號宣傳平台，開設圖說紀律處分條例、紀在身邊等專欄，營造廉榮貪恥的良好風尚。