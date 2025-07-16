中航集團：黨組第四輪內部巡視完成反饋

中評社北京7月16日電／據中央紀委國家監委網站消息，2025年3月至4月，中國航空集團有限公司黨組派出三個巡視組，完成對下屬國航培訓部、綜合保障部、機務工程部、北京飛機維修工程有限公司等4家單位黨委的常規巡視，以及建設開發公司、資本控股公司、國航西南分公司、信息管理部等4家單位黨委的巡視“回頭看”。6月中下旬，集團黨組書記、董事長馬崇賢分別主持召開巡視工作領導小組會議和黨組會議，聽取第四輪巡視情況匯報。



會議要求，抓整改落實體現政治責任，各被巡視單位黨委要提高政治站位，在真抓真改、實抓實改上下功夫。對集團黨組落實黨中央重大決策部署的要求，要聯繫實際深入研究謀劃、結合職責主動抓好落實。要突出抓好牢固樹立安全責任就是政治責任的意識，加強安全、作風建設兩件大事。要通過深化改革，進一步優化管控模式，降低合規風險和管理成本。要縱深推進全面從嚴治黨，壓實“兩個責任”，對落實中央八項規定精神不夠嚴格等問題，提高政治意識和政治敏銳性，結合學習教育抓好整改整治，堅決防止管黨治黨寬鬆軟。要堅持上下聯動、同題共答，推動解決巡視發現的共性問題、深層次問題，深化標本兼治，為集團高質量發展提供有力保障。



日前，三個巡視組分別向本輪巡視的8家單位黨委進行了現場反饋，要求被巡視單位黨委切實增強巡視整改的政治自覺，準確把握巡視整改的重點任務，壓緊壓實管黨治黨政治責任，有效提升巡視整改的工作合力。



各被巡視單位黨委表示，巡視組指出的問題實事求是、客觀公正，對巡視反饋意見誠懇接受、照單全收、嚴肅對待，高標準完成整改任務，以高質量巡視整改助力集團高質量發展。