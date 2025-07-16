上海鬆江：堅持問題導向　優化協審機制

中評社北京7月16日電／據中央紀委國家監委網站消息，上海市鬆江區紀委監委針對基層紀檢監察組織辦案力量不足、人員不穩定、專業性不強等問題，堅持問題導向，優化協審工作機制，制定協審工作實施辦法，從材料報送、案件受理、案件審核、問題整改、意見反饋、備案審查等環節細化規定，規範工作流程。實施辦法要求，全區各基層紀檢監察組織立案查處的案件，在完成初步審理並形成審理報告後，應將案件全部證據材料規範組卷並裝訂成册，填寫《違紀（違法）案件報送協審審核意見表》，連同案件材料一並報送區紀委監委案件審理室審核，對存在問題的，由案件審理室出具案件存在問題清單和協審意見，推動優化工作流程、壓實辦案責任，著力提升案件辦理規範化法治化正規化水平。



緊盯問題清單，確保整改到位。鬆江區紀委監委案件審理室安排專門人員負責案件協審工作，對事實證據、定性處理、程序手續、涉案款物等進行全面審核。一是“把脈問診”，列出問題清單。協審人員通過全面閱卷，詳細瞭解案情，圍繞主體身份、事實證據、程序手續等環節進行“把脈問診”，對存在問題的，在案件存在的問題及整改建議中列出清單，“點對點”及時反饋給案件報送單位。二是加強溝通，確保“處方”有效。為保證所提問題和建議的準確性、針對性和可行性，協審人員通過與案件承辦人面對面溝通交流，當面反饋問題，讓辦案人員知道問題在哪裡、怎麼改，避免同類問題再次出現。三是抓實整改，逐一對賬銷號。為防止問題清單和整改建議一寫了之、一談了之，要求報送單位對存在問題進行全面整改完善，經審核無誤後，再由協審人員出具審核意見，進一步壓實辦案責任，激發基層紀檢監察組織辦案質量主體意識。



聚焦審理報告，強化業務指導。審理報告是案件審理工作的最終成果，是處分宣布執行和以案促改促治的基礎。基層紀檢監察組織在形成審理報告後報送區紀委監委案件審理室審核，由案件審理室就審理報告撰寫是否嚴謹規範、客觀全面進行“一對一”指導，“手把手”幫帶。一是緊扣構成要件，指導規範撰寫違紀違法事實材料。針對基層紀檢監察組織在撰寫違紀違法事實材料時出現的“記流水賬”、詳略不當、遺漏要點等問題，協審人員從紀法條文規定出發，講解指導構成某種違紀違法行為的必備要素和具體要求，做到事實敘寫全面、涵蓋所有必備要素，不能隨意删減。二是制發工作提示，做到精準定性量紀執法。針對對於違紀違法人員行為定性不准、處分檔次不匹配等問題，總結歸納基層案件中常見的違規吃喝、收送禮品禮金等違紀違法行為，圍繞數額量化、情節細化、表述規範化等方面制發工作提示，確保同類違紀違法案件在行為定性、處分檔次把握上更加準確恰當。三是反復提醒糾正，做到準確適用紀法條規。針對審理報告中不按順序引用、漏引、多引條款和未具體到款、項等常犯易犯問題，常提醒、勤叮囑，督促案件報送單位及時糾正，舉一反三，防止類似問題重復發生。