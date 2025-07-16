甘肅清障疏堵助推企業發展

中評社北京7月16日電／據中央紀委國家監委網站消息，眼下，甘肅省平涼市莊浪縣水洛河流域食用菌產業園正值出菇期，也迎來了企業的用水高峰期。不久前，在省紀委監委與相關職能部門聯合監督推動下，平涼市市、縣、鎮三級聯動，為企業引入了可靠穩定的水源，解決了供水量不足的問題。如今，產業園再也不用為供水問題發愁了。



今年以來，甘肅省各級紀檢監察機關將優化營商環境作為監督重點，聚焦政務服務優化、惠企政策落實、涉企行政執法等方面問題精準發力，為企業健康發展保駕護航。破解土地交付梗阻，拓展“高效辦成一件事”政務服務，推動落實跨省通辦、全程網辦、審辦分離……該省紀委監委會同省營商環境建設局梳理項目審批、要素保障、政策資金支持等方面重點問題40件，向涉及的市州一對一發送督辦通知，跟進監督推動整改落實。



近日，位於民勤縣紅沙崗工業集聚區的甘肅邦德實業有限公司的農膜生產線完成升級，日產量從40噸躍升至100噸。然而，此前該企業計劃啟動生產線自動化改造項目時，卻遇到審批周期長、政策落地慢的困擾。



民勤縣紀委監委工作人員在日常監督中發現這一問題後，督促發改、工信、政務服務中心等職能部門深入調研整改，推動構建“普惠式紓困＋直達式支持＋滴灌式幫扶”服務體系，並依托“一窗通辦”改革，有效壓縮項目審批時限。



“從審批材料準備到用電增容申請，政府部門主動對接、全程指導，讓我們少走了許多彎路。”該公司副經理王陸感慨道，“生產線自動化改造期間，職能部門多次上門協調，幫助我們解決技改備案、能耗指標等實際問題，讓項目提前20天投產達效。”



甘肅省紀委監委駐省應急管理廳紀檢監察組督促駐在單位制定優化安全生產政務服務事項分類分級審查辦法，明晰省、市、縣三級安全生產行政許可權限，推動實現全流程“一網一平台通辦”，推行“全程幫辦＋前置輔導”模式，通過靠前服務提升審批效能，壓縮辦理時限。



甘肅省各級紀檢監察機關持續拓寬監督路徑，通過建立營商環境監測點、定期實地走訪等方式，及時瞭解企業訴求，全面收集匯總、交辦處置、跟蹤督辦，堅決糾治消極應付、冷硬橫推、敷衍塞責等現象，整治形式主義、官僚主義問題。