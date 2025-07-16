“兩創板”引領全面深改

中評社北京7月16日電／據經濟參考報報導，隨著近期科創板、創業板一系列改革舉措的落地，資本市場以“兩創板”改革為抓手，聚焦支持科技創新，推進新一輪全面深化改革的態勢愈發明顯。接受《經濟參考報》記者採訪的業內人士認為，本輪“兩創板”改革直擊科技企業“輕資產、長周期、高風險”痛點，旨在通過深化改革提升資本市場對科技創新的包容性和適應性，具有深遠戰略意義。



“從近年國內外實踐看，無論是大而強的科技巨頭，還是小而美的科創新秀，都離不開資本市場的有力支持，創新始於科技、興於產業、成於資本的特點越來越明顯。”證監會主席吳清此前指出，當前的金融服務體系在支持科技創新方面還存在短板弱項，主要體現在適應創新規律的資本形成機制不完善、滿足科技企業全生命周期金融需求的產品服務體系不完善和對創新的激勵約束機制不完善等方面。證監會日前表示，要深入推進以“兩創板”改革為抓手的新一輪全面深化資本市場改革，不斷以改革優制度、增活力。



近段時間，資本市場涉及“兩創板”的改革正在密集落地。7月13日，上交所正式發布《科創板上市公司自律監管指引第5號——科創成長層》《發行上市審核規則適用指引第7號——預先審閱》等配套業務規則，旨在落實《關於在科創板設置科創成長層 增強制度包容性適應性的意見》，進一步深化科創板改革。上交所表示，市場各方普遍認為本次進一步深化科創板改革具有鮮明的問題導向，著力解決科技型企業發行上市痛點難點問題，主動適應了我國科技創新發展需要和科技型企業的成長需求，進一步增強了科創板對科技創新和新質生產力發展的制度包容性、適應性，有助於更好發揮資本市場樞紐功能，推動科技創新和產業創新融合發展。



創業板的改革也在進行之中。在市場的入口端，第三套上市標準已經正式啟用，深圳大普微電子股份有限公司首發上市申請日前獲深交所受理，成為創業板首家獲受理的未盈利企業。與此同時，為強化指數表征作用，深交所日前宣布修訂創業板綜合指數編制方案，引入風險警示股票月度剔除機制等。深交所表示，修訂後，創業板高新技術企業權重占比92%，戰略性新興產業權重占比79%，先進製造、數字經濟、綠色低碳三大重點領域企業權重占比74%，充分表征了創業板服務科技創新和新質生產力發展成果。



業內人士則普遍認為，本次以“兩創板”改革為抓手的新一輪全面深化資本市場改革，意義重大。



南開大學金融發展研究院院長田利輝對記者表示，新一輪改革以增強制度包容性、適應性為核心，精準服務未盈利科技企業，助力其突破融資瓶頸、跨越“死亡穀”。他指出，本輪“兩創板”改革直擊科技企業“輕資產、長周期、高風險”痛點，核心在於精準滴灌創新動能。這一方向凸顯資本市場作為科技創新“試驗田”的戰略價值，推動金融資源向人工智能、商業航天等前沿領域集聚。科創板重啟第五套標準和創業板啟用第三套標準本質是通過差異化制度設計，為硬科技、新賽道企業開辟融資“高速通道”。這一改革既契合國家創新驅動戰略，也推動資本市場從“規模擴張”轉向“質量提升”，讓資金真正流向技術突破前沿。