中評社北京7月16日電／網評：不容借出版自由進行“軟對抗”



來源：大公網 作者：梅若林



黑暴殘餘勢力以“軟對抗”形式，企圖暗中破壞香港的繁榮穩定，而利用書籍和出版物煽動反政府情緒、鼓吹違法行為，更是其慣用手段之一。當中最具迷惑性的，就是模糊違法行為和受法律保障的權利自由，把出版涉及違法內容的刊物說成是出版自由，並將政府依法處理說成是“打壓自由”。其言行千變萬化，但核心衹有一個，就是要誤導公眾、挑起社會對立。必須提出，維護國家安全與出版和創作自由從不是對立關係，如果有人以為打著“出版自由”的名號就可以為所欲為，那麼等待其的下場衹有一個。



利用書籍作為“軟對抗”工具，是亂港分子常用的手段。過去就有“獨立書店”打著各種口號，為違法行為提供展示平台，以圖挑起反政府情緒。例如舉辦興趣班，聘請涉暴分子做導師，並招收學員或贊助名額，聲稱收入會用作幫助“手足”；又舉辦過“閱讀監獄文學及寫信給在囚者”課程，宣稱將費用捐助黑暴釋囚組織；甚至如惡名昭彰的煽動繪本“羊村系列”，當時不但在其店舖內供人免費領取，還借出場地用作進行“親子讀書會”，公然荼毒兒童。



“黃書店”荼毒青年早有先例



尤為值得關注的是，相關“獨立書店”店主過去任職教育界，開店接受“黃媒”訪問時更揚言“要在賣書之外做更多的事”。隨後，該“書店”便多次以所謂“讀書會”或“書展”為名，在修例風波期間到學校舉辦活動，以文化包裝博取學生信任。試問當年黑暴有多少年輕人因此深受誤導，最後落得賠上大好前途的下場？



有目共睹的是，特區政府在堅定維護國家安全的同時，有效保障了港人依法享有的出版自由。然而，任何自由均需在法律框架內行使，不能成為危害國家安全的工具。政府對違法刊物的限制，是為了維護國家安全和社會穩定，而非針對出版或創作自由，這些限制措施針對的只限具體違法行為，不是整個出版行業。有個別“獨立書店”和“獨立出版社”今年被拒絕參與香港書展，隨即借題發揮，對自身之前在書展違反勸喻、不守規則的往事一字不提，倒過頭來說書展不再包容，將自己打造成受害者的形象，這是徹頭徹尾的顛倒是非。