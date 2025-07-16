中評社北京7月16日電／網評：打造韌性城市 管住任性權力



來源：大公網 作者：馬浩亮



時隔十年，新時代以來的第二次中央城市工作會議舉行。2015年的會議，是與中央經濟工作會議同步“套開”，而此次則是專門召開，更加凸顯出城市工作在國家發展全局中的重要地位。會議對城市工作的理念、基調、目標、主題、主線、抓手等，做了全盤部署，提供了根本遵循。



中國以速度最快的城鎮化進程，形成了全球規模最大的城市體系，這是改革開放的鮮明縮影。2024年，全國城鎮化率達到67%，城鎮常住人口增至9.44億，以京津冀、長三角、粵港澳大灣區為龍頭的19個城市群，貢獻了全國85%的經濟總量，成為引領發展的增長極和動力源。在當前國內外多重挑戰之下，以中國特色城市現代化，支撐中國式現代化，就理所當然地成為了頂層戰略。



十餘年來，各地城市建設堪稱百花齊放，異彩紛呈。杭州“六小龍”和深圳“四大金剛”領銜的科技創新，上海、北京在自貿區、服務業擴大開放方面的先行先試，哈爾濱、淄博為代表的個性文旅，都成為了新的城市名片。本次會議提出建設創新、宜居、美麗、韌性、文明、智慧的現代化人民城市的目標，聚焦了經濟發展、社會民生、生態環境、文化建設、運行治理等不同維度。



值得注意的是，“韌性”正式確立為六大目標之一。牢牢守住城市安全底線，上升到新的高度。城市的現代化建設，不僅要嚴防樓宇垮塌、重大火災、洪水內澇、地震等災害，更面臨突發公共衛生危機、網絡信息安全等新型威脅。必須有行之有效的應對預案和監管機制，才能避免由脆弱性隱患引發系統性風險。因此，“韌性城市”不僅是工程技術層面的課題，更是治理理念的更新。



此次會議還強調，城市工作要樹立和踐行正確政績觀，堅決反對形式主義、官僚主義。就在會議開幕當天，中紀委通報廣西恭城縣脫離實際、盲目決策、強行推動“瑤漢養壽城”項目，造成爛尾。這是權力任性的典型。城市發展中好大喜功、貪大求洋、“面子工程”，過度占用資源、透支自然生態、破壞歷史風貌等問題屢有發生。此次會議，進一步釐清、校准了城市工作的路線圖和方法論，也為權力畫出了紅線，回歸“人民城市”的初心。