網評：碰盟友軟釘子　美“老大光環”褪色

中評社北京7月16日電／網評：碰盟友“軟釘子” 美“老大光環”褪色



來源：大公網 作者：朱穗怡



俗話說“己所不欲，勿施於人”。美國自己從來都沒有正式對“台海若爆發軍事衝突”作出表態和承諾，如今卻要求盟友日本和澳洲表態。據報導，美國國防部高層近來向日本和澳洲施壓，要求他們明確“在美國和中國因台灣問題發生戰爭時”將扮演何種角色。對此，日本、澳洲均拒絕做出承諾，表示不討論“假設性”問題。美國碰了一個“軟釘子”。



這是美方首次要求盟友對“台海軍事衝突”的議題表態。近月正值美國特朗普政府掀起關稅戰，此刻在台灣問題上大作文章，一方面是企圖借炒作相關議題向中國大陸施壓，要求中方在關稅談判中讓步和妥協；另一方面，台當局近日正在舉行年度最大規模的“漢光演習”，美方圖謀拉攏盟友組成“挺台陣線”為台灣方面“壯膽”。美國的算盤雖然打得“精”，但其盟友也不是傻子。日本和澳洲如果現在就明確表態“台海若發生戰事，將支持美國”，則失去了戰略轉圜餘地，可謂是犯了“兵家大忌”。而且這兩個國家與中方經貿往來密切，若與中方撕破臉皮，將得不償失。



澳洲總理阿爾巴尼斯近日正在中國進行正式訪問。雙方期待以此訪為契機，增進互信，共同拓寬中澳務實合作之路。中國已連續16年成為澳洲最大貿易夥伴、出口市場和進口來源地。數據顯示，在2022至2023財政年度，對華貿易使澳洲平均家庭可支配收入增加2600澳元，為澳洲創造59.56萬個就業機會，占澳洲就業總數的4.2%。阿爾巴尼斯日前在談到此次訪華時說：“中國是澳洲重要的貿易夥伴，我們25%的出口流向中國。這意味著就業，而就業是我的政府優先考慮的事情之一。”由此可見，對現任的澳洲政府而言，增加就業、促進經濟是頭等大事，而對華經貿則是其最大的助力，澳洲政府怎會在台灣問題上觸中方的“逆鱗”？此外，美國特朗普政府大搞“保護主義”，掀起關稅戰，六親不認，對盟友也不留情，使得一些國家進一步加強對華貿易。這也是澳洲總理阿爾巴尼斯此時訪華的目的之一。



中日經貿往來也相當密切。中國是日本最大貿易夥伴、第二大出口對象國和最大進口來源國。今年3月，第六次中日經濟高層對話在東京舉行。這是時隔6年雙方再次啟動經濟高層對話機制，在環保、養老、服貿、供應鏈合作、食品安全合作、市場開放、日本水產品輸華等達成20項共識。這意味著中日關係正逐步改善，在此節骨眼上，日方對涉台問題的表態相當謹慎和小心，不願因相關議題而與中方交惡。