重慶大足：精準施策糾治國企頑瘴痼疾

中評社北京7月16日電／據中國紀檢監察報消息，近日，重慶市大足區國企系統召開警示教育大會，該區4家國資集團公司、59家國企相關負責人參加，該區紀委監委主要負責同志結合新近查辦的典型案例，深刻剖析違紀違法根源，教育引導與會人員以案為鑒、敲響警鐘。



今年以來，大足區紀委監委緊盯國企系統廉潔風險點，通過建立健全“監督—執紀—整改—預防”的全鏈條工作機制，將案件查處與制度建設相銜接，問題整改與警示教育相貫通，切實提升監督治理效能，為國有企業高質量發展營造風清氣正的良好環境。



針對相關典型案件暴露出的國企監管存在“子公司多監管難、關聯交易多發現難、資金流動多跟蹤難”共性問題，該區紀委監委立足監督職責，推動區國資委開展自查自糾，加強分析研判，完善工作機制，解決共性問題。同時，推動建立國企領導幹部插手干預重大事項記錄制度，推行重點工程項目中“廉潔承諾＋全程留痕”管理模式，持續扎緊制度籠子。



針對國企領域存在的“靠企吃企”問題，該區紀委監委堅持問題導向，聚焦監督執紀主責主業，組織開展整治，重點查處違規經商辦企業、關聯交易、利益輸送等問題。截至目前，共立案查處國企領域違紀違法案件32件，形成有力震懾。



著眼於解決國企領域權力運行不規範問題，該區紀委監委督促區國資委出台《區屬國有企業“三重一大”決策制度實施細則》等制度，深化以案促改促治，選取典型案例拍攝警示教育片，組織國企領域人員參觀廉政教育基地，推動形成查處一案、警示一片、治理一域的綜合效應。