中評社北京7月16日電／網評：居安思危防範文化教育界的“軟對抗”



來源：大公網 作者：郭玲麗



自香港國安法實施後，香港社會逐步恢復秩序，國家安全得到堅實保障，邁向穩定發展的新局面。然而，不少反中亂港勢力仍虎視眈眈，轉為採取更隱蔽的“軟對抗”手段搞亂香港，與以往直接訴諸暴力、直接衝突不同，“軟對抗”利用間接形式煽惑市民，植入“港獨”等激進信息，以圖削弱中央政府對香港的管治權威，煽動社會的仇恨情緒和誤導市民。



如今亂港勢力進行“軟對抗”的方式可謂無孔不入。筆者曾收到教育業界人士反映，發現網上可訂閱一套台灣出版的教材，內容涉及假借思鄉為名，意圖斷章取義和歪曲歷史源流，切斷內地與香港血脈相連的關係。不法之徒利用海外訂購及郵寄方式，借著所謂的教材和工作紙，荼毒年輕一代。



筆者強調，香港是中國不可分離的一部分，我們必須堅守這原則，以及向下一代灌輸正確國家觀念，建議政府考慮整理及列出已完成審查的教材和書籍，讓學校能夠參考，以減低不慎購入“軟對抗”書本的機會。此外，學校負責選購教材或圖書的教職員應做好把關角色，加倍留意和秉持謹慎態度，假如發現涉及“軟對抗”材料，應盡快銷毀和處理，以免學生接收錯誤信息。



“港獨”思想滲透串流平台



其實文化和意識形態一直是亂港勢力用以滲透的主要載體，透過社交平台、音樂和文化產品，植入“港獨”思想、錯誤價值觀和歪曲歷史事實等，企圖淡化市民對國家認同。例如隨著網絡影片在教學上的應用日益廣泛，免費影片串流平台YouTube對學校教育產生重大影響，不同年齡層也經常使用該平台，但也成為不法分子有機可乘的渠道，借此大肆傳播“港獨”元素，包括：煽動、鼓吹、抹黑等，造成嚴重危害國家安全的行為。