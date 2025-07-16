中評社北京7月16日電／網評：塑造文化領域新質生產力



來源：大公網 作者：唐偉邦



近年，中國原創IP紛紛揚帆“出海”，並成功掀起全球熱潮，無論是《黑神話：悟空》、《哪咤之魔童鬧海》（《哪咤2》），抑或是Labubu都成為傳統媒體和社交媒體中炙手可熱的明星，從不同維度向世界講述了精彩絕倫的中國故事。正如外交部發言人所說，“對美好事物的追求和對美好生活的向往不分國界、不分民族，是任何力量都阻擋不了的。”



其中，最令人稱奇的非Labubu莫屬。作為泡泡瑪特旗下的一個潮玩IP，Labubu以其獨特的設計，敲開了全球潮流文化與收藏市場的大門。歐美明星紛紛在社交媒體上曬出自己的Labubu藏品，展示出對這個潮玩IP的喜愛，泰國官方更授予其“神奇泰國體驗官”稱號，以表彰其在文化傳播與旅遊推廣方面的突出貢獻。而在二手市場，部分Labubu玩偶的稀有款式更是溢價驚人；近日，一只初代Labubu以108萬元人民幣的天價成交，旋即引發社會各界的廣泛關注與討論，足見其在潮玩領域的巨大影響力和市場價值。



文化“軟實力”成發展新引擎



事實上，由香港藝術家創作的Labubu，借助內地產業鏈實現從設計到生產的敏捷落地，並在經內地市場驗證商業潛力後，泡泡瑪特借香港資本市場上市集資，進而推動品牌國際化，最終催生出兼具文化厚度與商業價值的國際IP，不僅重塑了“中國創意”的國際認知，更證明了文化“軟實力”能夠成為區域經濟發展的新引擎。



而這種“香港創意─內地培育─國際融資─全球拓展”的跨地域協作模式，不僅強化了香港文化及創意藝術的產業發展，更鞏固香港作為中外文化藝術交流中心的地位，及為內地與香港文化融合發展提供了樣板。展望未來，若能將內地與香港的文化創意、商業智慧、廣闊市場及集資中心的深度融合，並以IP為載體，構建打造文化領域的新質生產力，同時以香港作為連接中外的橋梁，將優質的中國文化推向全球，必會讓世界更加深入地感受到中華歷史文化的博大精深以及中國的獨特魅力，而且還會為內地與香港創造新的經濟增長點。內地與香港可從以下兩個方面協同發力，加強香港與內地各省市的文化交流，共同打造文化領域的新質生產力。