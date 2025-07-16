加沙停火談判關鍵問題“卡”在何處？

《卡塔爾論壇報》報導截圖（圖源：央視新聞） 中評社北京7月16日電／據央視新聞報導，卡塔爾外交部發言人馬吉德·安薩裡15日表示，自本月6日開始的在卡塔爾首都多哈進行的加沙地帶停火談判仍處於第一階段，斡旋方正在與以色列和巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）分別進行會談，旨在就停火協議的框架和原則達成一致，為後續談判奠定基礎。



安薩裡說，雙方談判小組目前均在多哈，談判還在繼續進行，並沒有陷入僵局。在相關方就協議框架達成一致後，談判將進入第二階段，目標是達成一項臨時停火協議。在第三階段，相關方將就加沙地帶永久停火進行談判。



據消息人士透露，以色列談判小組14日向斡旋方提交了一份新的以軍從加沙地帶撤離方案。這是本輪談判啟動以來以方提交的第三份以軍在擬議的60天停火期間從加沙地帶撤離的方案。此前兩份方案均遭到哈馬斯的強烈反對，批評以軍的撤離方案實際上是“以軍在加沙的重新部署方案”。



中國國際問題研究院助理研究員李子昕在接受採訪時分析指出，以軍從加沙撤離問題一直是加沙停火談判中的重要議題。



關於停火的核心關切，哈馬斯要求以方在停火後全面撤出加沙地帶，以色列則要求必須全面清剿哈馬斯。目前以色列表示即便要停火，也需要駐守在關鍵的戰略要地，並且要在加沙近半的領土上持續部署以軍；這在哈馬斯看來，就是以軍不會真正撤出加沙，一旦同意，將使得哈馬斯未來想要最終實現讓以色列全面撤軍的期望遙不可及。對以色列來說，如果在當前的情況下貿然撤軍，也擔心會把已經取得的戰果拱手相讓給哈馬斯，以軍在撤軍問題上也非常慎重。這就形成了各方的拉鋸局面。



埃及情報總局局長拉沙德14日訪問多哈，與卡塔爾、以色列和哈馬斯的代表分別舉行會談，意圖推動相關方暫時擱置核心爭議，優先就交換被扣押人員等議題取得共識，先實現短期停火。