仇長根：悼郭偉峰先生　碧海存肝膽丹心照兩岸

中評社北京7月17日電（作者 仇長根）我最尊敬的香港中評社社長郭偉峰先生，近日以大海為歸處，恰如他一生坦蕩如潮、澄澈似浪。偉峰的離去，是兩岸新聞界、輿論界的星墜，是國家民族統一路上的碑折，念及此，悲從中來，淚不能禁。



5月29日偉峰走了，讓人心痛，令人心碎。至今記得，3月24日我與偉峰微信，他給我發來中評網首頁今日頭條刋用我寫的文章《仇長根：賴清德“保台”是假“買台”是真》，沒想到那竟然是我倆最後一次話別。三十多年的交往，每次給他發稿，他都特別關注與鼓勵。華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所舉辦學術研討會，他都派出中評記者給予大力支持。2022年，我把從事對台工作和對台研究的觀察與認知，撰寫了《感悟台灣－－我與台灣三十年》手稿發給偉峰，他欣然同意由中國評論學術出版社出版，並親筆為該書作序。序中最後特別寫道，“長根兄在書中說：有幸為國家統一盡點綿薄之力，覺得這一生特別有意義！讀到這一段話我特別感動，這也是我的心聲，這更是我們這一代人的心聲！”



初識偉峰於上世紀九十年代，彼時他還是中國新聞社的青年翹楚，有理想、有遠見，才華橫溢，充滿睿智。眉宇間已見山河志，言談間盡是赤子心。為了國家統一大業，他 40 歲奔赴香港創辦中國評論，近 30 年來扎根於香港，為民族振興燃燒自己的生命。他不是埋首案牘的“書齋客”，而是腳踩兩岸土地的“記錄者”，作為大陸首次踏上寶島採訪的記者，他帶著話筒與紙筆，在陌生的街巷裡聽鄉音，在分歧的論辯中尋共識。那些跨越海峽的腳步聲，不是簡單的採訪足跡，而是在冰封複雜的兩岸關係中，為兩岸同胞對話踩出的第一串溫熱印記。



四十歲那年，偉峰奔赴香港創辦中國評論。彼時的香江，風雲際會，輿論場波譎雲詭。他以“溝通兩岸、融匯中華” 為旗，在香港的方寸天地裡搭起一座橋：橋的這頭是大陸的發展脈動，那頭是台灣的鄉土人情；橋上走的是理性的聲音，橋下載的是民族的共情。他見過凌晨零點的編輯部燈光，也受過風雨驟來的輿論衝擊，卻始終如礁石般矗立。可謂筆是他的槳，心是他的舵，無論潮起潮落，航向從未偏離“民族大義”四個字。他說“為民族燃燒自己”不是口號，而是日復一日的踐行：一篇篇評論析理明辨，一次次對話叩擊人心，把“統一”從抽象的理念，變成兩岸同胞能觸摸到的溫暖願景。



如今中評社事業如日中天，偉峰卻悄然遠行。他用一生詮釋了“擺渡人”的重要意義：不求自己渡向功成名就的彼岸，只為載著更多同胞，駛向民族團圓的港灣。他的坦蕩，如大海接納百川，從不因雜音而改其道；他的執著，如潮汐守時不輟，從未因險阻而停其步。



偉峰走了，可那座他架起的橋還在，那些他播下的種子還在，後繼有人。碧海蒼蒼，是他魂歸的故里，亦是他精神的映照——清澈，遼闊，永遠向著兩岸相擁的方向，奔湧不息。



附五言詩：《悼郭偉峰》



渡海開先路，香江立此身。

筆裁雲外雨，言暖世間塵。

四十懷孤志，卅年守寸真。

滄溟歸故里，兩岸共思君。



注：詩中“渡海開先路”憶其首訪台灣之功，“香江立此身”記其創辦中評社之業，“筆裁雲外雨”贊其輿論擔當，“言暖世間塵”頌其溝通之力，末句“兩岸共思君”，願先生精神長留兩岸同胞心間。



華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所所長仇長根



2025年7月16日