從四個關鍵詞讀懂中國經濟“半年報”

7月15日，國務院新聞辦公室在北京舉行新聞發布會，國家統計局副局長盛來運介紹2025年上半年國民經濟運行情況，並答記者問。（圖源：新華社） 中評社北京7月16日電／據新華社報導，行至年中，中國經濟走勢備受關注。



國家統計局7月15日發布數據，初步核算，上半年我國國內生產總值（GDP）660536億元，按不變價格計算，同比增長5.3%。國家統計局副局長盛來運15日在國新辦新聞發布會上說，總的來看，上半年更加積極有為的宏觀政策發力顯效，經濟運行延續穩中向好發展態勢，展現出強大韌性和活力。



底盤之“穩”



細看上半年中國經濟答卷，底盤之“穩”的特點十分鮮明。盛來運說，上半年一個很突出的特點就是經濟運行“穩”。從觀察宏觀經濟的四大指標來看，增長是穩中略升。



從就業看，上半年，全國城鎮調查失業率平均值為5.2%，比一季度下降0.1個百分點。其中，6月份全國城鎮調查失業率為5%。



從物價看，儘管受國際輸入性因素和食品價格下行影響，上半年居民消費價格指數（CPI）略有下降，但6月份CPI在連續4個月下降後轉漲，同比上漲0.1%。



從國際收支看，上半年貨物進出口總額創同期新高；6月末，我國外匯儲備規模為33174億美元，連續19個月穩定在3.2萬億美元以上，並連續6個月保持增長。



廣西財經學院教授許露元表示，上半年，我國經濟在多重挑戰下展現出顯著韌性，生產供給穩定增長，國內需求持續擴大，為全年經濟運行奠定了堅實基礎。