國防部發言人就日本《防衛白皮書》答記者問

中評社北京7月16日電／據新華網報導，國防部新聞發言人蔣斌16日就日本政府2025年版《防衛白皮書》答記者問。



有記者問，據報導，日本近日正式公布2025年版《防衛白皮書》，繼續稱中國為“前所未有的最大戰略挑戰”，誣稱中方“以實力單方面改變現狀”，並在台灣問題上指手畫腳。請問發言人有何評論？



蔣斌表示，日方為給自身軍事鬆綁尋找借口炮製虛假敘事，大肆渲染“中國威脅”，粗暴干涉中國內政。中方對此強烈不滿、堅決反對，已向日方提出嚴正交涉。



蔣斌說，日本軍國主義曾給中國和亞洲鄰國帶來深重災難。日方非但不認真反省，反而再次表現出強軍擴武的危險態勢，大幅增加防衛預算，不斷放寬武器出口限制，拼凑軍事“小圈子”搞陣營對抗，甚至不時冒出修改“無核三原則”的雜音。這些行徑嚴重違背日本“和平憲法”和“專守防衛”原則，嚴重破壞戰後國際秩序，給亞太地區和平安寧帶來重大挑戰，已引起亞洲鄰國和國際社會高度警惕和深切擔憂。



蔣斌表示，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。1945年台灣回歸中國是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分。我們敦促日方深刻汲取歷史教訓，停止對華抹黑指責，切實恪守中日四個政治文件精神和在台灣問題上所作承諾，以實際行動推動中日關係健康穩定發展。