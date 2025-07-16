中央企業品牌建設步入新階段

中評社北京7月16日電／據新華網報導，7月15日，作為被納入首批品牌價值年度考核主指標的7家試點企業之一，保利集團首次發布了經營管理的綱領性文件——《保利基本準則》，首度公開品牌引領行動優質子品牌和全矩陣社會責任報告。



國務院國資委社會責任局局長李軍在當天的發布會上表示，國務院國資委把建設品牌卓著的世界一流企業作為一項長期性、戰略性、引領性重大任務，深入實施中央企業品牌引領行動，深化中央企業品牌價值研究，加強政策指導，加強考核驅動，多措並舉推動中央企業品牌建設步入新的歷史時期，為新時代國資央企改革發展注入新的強勁動力。



今年是“十四五”規劃和中央企業品牌引領行動的收官之年，也是謀篇布局“十五五”、推動品牌創新發展的關鍵之年。日前國務院國資委印發的《關於新時代中央企業高質量推進品牌建設的意見》（下稱《意見》）對新時代中央企業品牌建設作出了總體部署，要求中央企業加強全員、全流程、全要素、國內國際全覆蓋的全面品牌管理，強調“六個全面”任務舉措，指導中央企業推進品牌建設和品牌價值提升工作。



根據《意見》，到2030年，中央企業品牌引領意識明顯增強，品牌強企戰略普遍實施，品牌價值大幅提升，不斷湧現管理科學、貢獻突出、要素鮮明、價值彰顯的知名品牌。到2035年，中央企業品牌影響力、競爭力、引領力顯著提升，形成一批管理先進、貢獻卓越、價值引領、享譽全球的卓著品牌。



瞄准上述目標，國務院國資委加強品牌價值考核引導和正向激勵，構建中央企業品牌價值評價人工智能大模型，強化目標管理，實現品牌價值提升可衡量、可實現、有成果、有時限。同時，加強考核驅動，將品牌建設和品牌價值提升納入全部中央企業負責人經營業績考核加分獎勵指標，納入部分企業年度主指標。



眾多央企也把品牌戰略納入企業“十五五”整體規劃布局，將其作為企業戰略的核心部分同步部署、一體實施，推動品牌理念深度融入企業生產經營各層面、全過程。