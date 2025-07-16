上半年國內投資轉型升級　擴消費惠民生

穩投資、擴消費、促轉型、惠民生 上半年國內投資向“新”發力、“綠”動未來（圖源：央視網） 中評社北京7月16日電／據央視網消息，今年上半年全國固定資產投資增長2.8%， 其中，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業投資增長22.8%。經濟綠色轉型帶來的新需求成為投資市場的重要發力點。



在內蒙古赤峰全球最大的綠氨生產基地，首期項目已經投運，整個項目的設計產能將超過百萬噸，而這個項目很像是一個超級的綠色消化系統，將風電光伏等清潔能源消化成零排放的綠氨，這些綠氨將使用在交通物流以及化肥生產等領域。



本次投產的綠氨項目由民營企業投資建設，也標誌著中國綠色氫氨產業邁入規模化商業運營，推動風電光伏資源本地化消納成綠氨產品。



內蒙古赤峰遠景綠色氫氨項目工廠廠長鄧運輝稱：“綠氨是通過風電光伏電解水當中的氫，然後加上空氣中的氮氣，從而來合成氨。傳統上我們的能源是通過挖掘和勘探，未來是通過這樣的工廠製造出來。”



在項目現場，一輛滿載綠氨的罐車緩緩駛出園區奔赴市場，這個項目還獲得了全球首張“ISCC可再生氨證書”，為綠氨產品打開了國際綠色能源市場。業內預計，綠氨帶來的全球市場需求將達到2億噸。



內蒙古赤峰遠景綠色氫氨項目運營技術經理賈軍稱：“我們選擇赤峰的目的之一是因為它離錦州港這里的碼頭非常近，未來肯定是打開一個國際市場，像日韓歐洲都可以經過船運進行銷售。”