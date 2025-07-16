澳門特區政府堅決支持立法會選管會履職盡責

中評社北京7月16日電／據新華社報導，澳門特別行政區政府15日表示，堅決支持立法會選管會依法履職盡責。



7月15日，澳門特區立法會選舉管理委員會根據澳門特區維護國家安全委員會對參加第八屆立法會選舉的候選人進行資格審查的結果，對存在不擁護基本法、不效忠中華人民共和國澳門特別行政區情況的候選人依法作出不符合候選人資格的決定，有關決定是嚴格按照維護國家安全法和立法會選舉法的規定，充分落實“愛國者治澳”根本原則的正確舉措，澳門特別行政區政府對此表示堅決支持。



特區政府表示，第八屆立法會選舉是澳門特別行政區於2024年完成修改立法會選舉法後舉行的首次立法會選舉。按照修改後的立法會選舉法第三十三條的規定，維護國家安全委員會就候選人是否擁護基本法和效忠中華人民共和國澳門特別行政區作出判斷，並就不符合者向立法會選舉管理委員會發出具約束力的審查意見書。立法會選舉管理委員會基於維護國家安全委員會的審查意見書而作出候選人不符合候選人資格的決定，對這一決定不得提起聲明異議或司法上訴。



特區政府強調，第八屆立法會選舉是澳門特別行政區全面貫徹落實“愛國者治澳”原則的重大政治活動。擁護基本法、效忠中華人民共和國澳門特別行政區是立法會議員應遵守的最基本的法律義務和政治倫理。在《中華人民共和國憲法》及基本法確立的憲制秩序下，進入特區管治架構的人必須是堅定的愛國愛澳者。特區政府將繼續全力支持立法會選舉管理委員會依法履職盡責，全面貫徹落實“愛國者治澳”原則，有效確保第八屆立法會選舉順利舉行，充分保障澳門居民依法享有的權利和自由，與社會各界團結協作、凝心聚力，把具有澳門特色的“一國兩制”成功實踐不斷向前推進。



