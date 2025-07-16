天津發布推進首發經濟高質量發展的若幹措施

中評社北京7月16日電／據新華社報導，15日，天津市商務局等8部門印發的《天津市推進首發經濟高質量發展的若幹措施》公開發布，旨在大力提振消費，加快城市首發經濟發展。



該政策包括3個方面、16條措施。在構建首發經濟生態圈方面，建立認定標準和評估體系、集聚專業服務資源、強化宣傳推廣引流、引育結合匯聚品牌、延展產業鏈條、完善承載服務設施；在打造首發經濟平台方面，培育首發經濟集聚區、壯大線上平台、做優活動平台、做強會展賽事演藝平台、擴大開放平台；在優化首發經濟發展環境方面，健全企業全生命周期服務體系、優化活動審批流程、加強知識產權保護、夯實首發經濟人才基礎、強化組織推動。



天津市商務局副局長王亞剛表示，該政策在總體設計上緊緊圍繞構建“大消費”格局和培育建設國際消費中心城市，堅持因地制宜和“短期引、長期育”的原則，按照政策與活動雙輪驅動、載體與環境引流賦能、產業與創新內生促進的工作思路，以標準、平台、活動、品牌、產業、環境等為著力方向，打造國際國內品牌集聚地和培育地。



“我們將圍繞首發經濟高質量發展的主線，進一步細化支持舉措，建立完善認定評估體系，開展新品首發系列活動，培育打造一批地標性首發集聚區或首發中心，煥發津門百年商埠新氣象，更好滿足市民個性化、多元化、品質化消費需求。”王亞剛說。