廣州“AI幫辦”便利個體工商戶業務辦理

中評社北京7月16日電／據新華社報導，為便利個體工商戶登記和轉企服務，廣州市市場監督管理局15日依托“廣州市開辦企業一網通平台”微信小程序，正式上線廣州個體戶“AI幫辦”服務專區，推出“AI幫辦”智能填報和“個體工商戶轉型為企業”掌上直接變更兩大功能。



與個體工商戶登記的傳統填報模式不同，申請人只需用日常語言向AI助手描述經營需求、名稱意向、住所地址及人員信息等核心要素，系統即可智能生成標準化申請表單。



“自己想名稱總是重名，AI卻可以直接幫我生成一個符合要求的，體驗下來非常便利。”在廣州市白雲區市場監督管理局黃石市場監督管理所，準備自主創業的邱志鵬從工作人員手中接下了廣州市首張通過“AI幫辦”申請核發的營業執照。



採用“AI幫辦”模式後，個體工商戶從申請到領取營業執照的時間壓縮至最快當日辦結。申請人還可以選擇郵寄領取，足不出戶便能辦理。



此外，小程序還推出了“個體工商戶轉型為企業”掌上直接變更服務。據介紹，“個轉企”此前只能在電腦上操作，並且必須先注銷個體戶，才能再設立新企業。如今，“個轉企”實現掌上直接變更，系統自動保留原字號、成立時間、統一社會信用代碼、資質等經營要素，實現“一次申請、全程網辦”。