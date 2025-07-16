世貿組織預測全球貨物貿易先揚後抑

中評社北京7月16日電／據新華社報導，世界貿易組織15日發布的季度數據顯示，由於對美國上調關稅的預期，今年一季度全球貨物貿易增長勢頭強勁，但隨著更高的關稅付諸實施，後續增速預計將放緩。



世貿組織說，今年一季度全球貨物貿易較上一季度增長3.6%，較去年同期增長5.3%，高於世貿組織先前預期。主要原因是，對美國上調關稅的預期導致北美地區進口大幅增長，環比增幅達13.4%，遠高於其他地區。



具體類別而言，一季度，全球辦公及電信設備貿易額同比增長16%，增速高於其他大類產品；其次是化工產品和服裝，貿易額同比分別增長12%和7%；汽車產品、燃料和礦產品以及鐵和鋼貿易額出現下滑。



不過，世貿組織經濟學家預期，隨著庫存水平基本飽和以及美國上調關稅對進口需求構成壓力，今年晚些時候，全球貿易增速將放緩。世貿組織說，一些主要經濟體今年二季度的部分貿易數據表明，進口需求在一季度激增後開始放緩。例如，美國進口額在一季度同比增長25%，但二季度前兩個月僅增長1%。



世貿組織4月16日曾預測今年全球貨物貿易量將下降0.2%。世貿組織15日說，隨後發生的貿易進展使預測略有波動，截至6月中旬，預測全年貨物貿易增幅將平緩增長0.1%。