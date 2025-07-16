一家冰雪裝備企業的跨界破局觀察

中評社北京7月16日電／據新華社報導，注塑機有節奏地律動，帶著餘溫的塑料半球被頂出，猶如珍珠般滾落，自動化的粘和臂迅速而精準地將兩個半球合二為一……盛夏時節，走進位於寧波餘姚的雪鷹運動裝備科技公司智能生產車間，一顆顆匹克球正在全自動生產線上傳送，一支支匹克球拍正在注膠成型，準備銷往世界各地。



從代工滑雪手套，到創立自主冰雪裝備品牌，這家擁有國家高新技術企業、浙江製造“品字標”等九項資質的製造企業，在冰雪裝備出口市場收縮的情況下，借新近興起的匹克球實現“驚險一躍”，打開了一片新藍海。



一顆匹克球，撞開出口困局



從2002年代工滑雪手套起步，到2016年創立自主品牌，推出滑雪靴加熱烘幹背包與消毒滅菌多功能背包受到市場追捧，這家集研發、設計、製造、銷售和服務於一體的外貿企業開始在海外市場站穩腳跟。然而好景不長，受國際形勢不穩定及關稅戰影響，企業剛打開的出口市場便受到衝擊。



2023年，在美國鹽湖城舉行的一次體育用品展銷會上，企業負責人袁永康第一次接觸到匹克球。“這個結合網球戰術、羽毛球步法、乒乓球旋轉的新興運動，北美年增速35%，場地成本僅為羽毛球的1／3，你們能做裝備嗎？”現場有採購商拉住他問。



彼時匹克球對袁永康來說，是一個完全陌生的領域，在瞭解匹克球的特點後，他敏銳意識到其中的商機，“匹克球運動對場地要求簡單、器材成本較低，適合各個年齡段的人群參與，具有廣泛的市場前景和較強的社交屬性”。



回國後，他便立刻著手匹克球裝備生產和研發。在雪鷹運動陳列室，擺放著不同種類的球和球拍。袁永康拿起兩個不同的匹克球展示，一種孔洞較多且孔洞直徑較小的，利於穩風，適用於室外環境；另一種孔洞較少且孔洞直徑較大的，適用於室內。每一種球又有不同的材質和顔色，分別適用於日常娛樂或專業比賽。