全民運動日8月3日舉行　逾20設施免費用

中評社北京7月16日電／據大公報報導，“全民運動日2025”將於8月3日舉行，當日康文署轄下超過20項康樂設施將開放予市民免費使用，包括室內及戶外康樂設施、公眾游泳池及水上活動中心艇隻等。市民可於7月17日至23日期間，透過“SmartPLAY康體通”以個人方式提交抽簽申請，每份申請最多可包括3個選項。電腦抽簽分配結果將於7月26日公布，屆時SmartPLAY系統會通知用戶其成功中簽的段節。



未依時取場 或將記錄在案



在電腦抽簽結果公布後，如有剩餘段節，未在抽簽中獲分派免費段節或未曾抽簽的市民，可於7月28日起透過SmartPLAY系統以先到先得方式預訂剩餘的免費段節。不論透過抽簽或先到先得的方式，每人可獲分派最多一節免費的康樂設施。設施包括室內羽毛球場、排球場、籃球場、壁球場、乒乓球枱、健身室、活動室及舞蹈室等；戶外網球場、草地滾球場、射箭場和高爾夫球設施等；公眾游泳池及水上活動中心（租用艇隻）。須留意的是，公眾泳池不設抽簽登記，市民可於開放時段前往泳池排隊進場，名額有限，額滿即止。



當日下午2時至6時，全港十八區指定體育館將舉辦一系列免費康體活動，相關活動券派發安排將於7月內公布，市民可留意康文署公布。康文署呼籲中簽人士準時到場，善用免費資源，並遵守康體設施使用守則。如未有依時取場，或有可能被記錄，影響日後使用設施安排。



此外，多間體育及社區機構將於當日開放場地及舉辦免費康體活動予公眾參與。詳情請瀏覽：www.lcsd.gov.hk／tc／sfad。