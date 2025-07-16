海南航天研習　港青拓闊視野

中評社北京7月16日電／據大公報報導，政務司司長陳國基昨日清晨到文昌瑤光火箭發射觀禮平台，參與“共創明‘Teen’計劃”──海南航天太空科研學習團的科普探索活動，並與學習團的學員交流。



陳國基鼓勵學員積極投入把握這次難得的學習機會，多認識和瞭解國家航天事業的蓬勃發展和偉大成就，並在往後的日子繼續努力，培養貢獻國家、服務社會的心，成為對社會有承擔、有貢獻的新一代；相信學員參與這次別具意義的航天太空科研學習團的經驗，對增強他們的愛國主義情懷和民族自豪感，必定大有裨益。＼大公報記者 義昊



見證火箭升空 帶來兩個啟示



陳國基表示，今次在海南的行程中，學員不但能夠觀賞天舟九號貨運飛船火箭升空的重要時刻，亦見證國家航天科技發展的成就，還會深刻學習國家航天科技發展的知識，以及參觀海南的不同文化景點和博物館等。他說，火箭升空給年輕人兩個重要啟示：第一：專注目標。火箭升空的成功，是無數科學家和工程師，專注努力研究的成果。我們讀書和做事其實也一樣，要做好一件事情，我們一定要定下目標，專心鑽研。火箭有清晰的方向，才能準確地到達目的地；人生有目標，才可以走得更高更遠；第二：堅持信念，克服困難。中國航天科技發展走到今天，其實極之不容易。面對很多不同挑戰，科學家和工程師都沒有放棄，最終突破難關。火箭升空要衝破大氣層的阻力，我們在學習和生活上，同樣會遇到挫折；只要不放棄，終會有一日達到目標。



當天亦有入境事務處青少年領袖團的團員，與“共創明‘Teen’計劃”的學員一起來到海南，見證火箭升空的歷史時刻。陳國基表示，希望大家好好把握這次難得的學習機會，多認識國家一日千裡的科技發展，並在往後的日子繼續努力，培養服務社會的心，成為對社會有承擔、有貢獻的新一代。



天舟九號貨運飛船裝載了航天員在軌駐留消耗品、推進劑、應用實（試）驗裝置等物資。這次任務是中國載人航天工程進入空間站應用與發展階段後的第四次貨運補給任務，是工程立項實施以來的第36次發射任務，也是長征系列運載火箭的第584次飛行。