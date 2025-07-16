工總倡港發展高端製造業　打造新型人才庫

中評社北京7月16日電／據大公報報導，《香港製造：新型工業化策略》研究報告發布及知識交流論壇於昨日（15日）舉行。數據顯示，香港工業占2023年本地生產總值4.4%。此次研究結果顯示，大多數受訪港資工業企業均重視研發投入。此外，報告還提出“品牌.香港”概念，展現香港工業生態圈實力。



報告提出七大政策倡議，建議政府盡快制定新型工業發展策略，包括聚焦發展高端製造業，同時確保配備充足的人才與資源，配合產業發展。



工總主席莊子雄指出，新型工業已成為香港工業的核心動力，既是香港經濟發展的新引擎，也支撐著包括研發、物流、專業服務在內的生產性服務業。



港大經管學院副院長（對外事務）鄧希煒表示，新加坡、瑞士等發達經濟體，當地新型工業的發展已取得成就，特區政府可向成功地區取經，並結合香港優勢參與全球供應鏈重組過程及內地企業出海浪潮、從而推動新型工業及生產性服務業的發展。



提供應用場景 助內企“出海”



當前，不少內地企業選擇以香港為“跳板”拓展海外業務。莊子雄表示，香港在對接國際規則方面具有獨特優勢。例如，在ESG（環境、社會及治理）、環保等領域，內地與海外部分制度標準存在差異，香港可憑借自身與全球接軌的制度體系，幫助內地企業實現合規銜接，順利走向國際市場。



此外，香港還能為內地企業提供優質的應用場景，助力其先進技術在港完成實踐驗證後再一同“出海”。莊子雄強調，香港工業發展注重“RAP”模式，即研究進展（Research Advancement）、創新（Innovation）與專業服務（Professional Services）的融合。內地企業在技術研發和生產製造方面實力雄厚，而香港可在企業上市、資金融通、市場推廣及海外資源鏈接等專業服務領域提供有力支持。