港拓國際朋友圈　共享穩健營商環境

中評社北京7月16日電／據大公報報導，立法會議員昨日於立法會綜合大樓與48位駐港總領事和名譽領事舉行交流酒會，就彼此關注的議題交換意見。立法會主席梁君彥在酒會上介紹了立法會的工作，包括去年通過《維護國家安全條例》，進一步為國家安全築牢防線，同時為本地及海外投資者提供更穩健的營商環境。



梁君彥特別回顧香港經歷了種種磨難，指出在“一國兩制”的護航下，香港經濟始終展現出強大韌性與活力。他強調，立法會將與特區政府攜手，繼續加強與不同國家和地區的互動，擴大國際“朋友圈”，達到多方共贏！



港經濟展現強大韌性與活力



在交流酒會舉行前，梁君彥議員主持簡介會，向出席的駐港總領事和名譽領事介紹立法會的工作，包括本屆立法會至今通過的法案數目達117項，相較上屆同期增加近一倍，批准公共開支撥款總額逾6500億港元。梁君彥強調立法會與政府當局攜手維護法治、招商引資、吸引世界各地人才來港、推進北部都會區建設、發展香港成為國際專上教育樞紐和國際法律及爭議解決服務中心、支持金融科技和創科行業發展，以及深化國際交往合作等。駐港總領事和名譽領事亦參觀了立法會綜合大樓會議廳，以及優化設施後的立法會圖書館。



在酒會上，梁君彥特別回顧香港經歷了種種磨難，但在“一國兩制”的護航下，香港經濟始終展現出強大韌性與活力。他說，過去一年，香港重奪全球最自由經濟體的桂冠，香港的投資環境是名副其實的“世一”，香港的金融中心地位在亞太區也是排名第一，還有數不清的國際排名，香港都取得前列位置。他強調，香港的優秀，不止我們看到，也吸引到全球人才和企業的關注。過去幾年香港各項人才入境計劃，共收到全球逾50萬份申請，至今已有近20萬名人才抵港。過去短短兩年半，政府就已經協助逾1300間海外和內地企業在港拓展業務，為香港帶來超過1600億元外來直接投資，印證了香港作為亞洲領先的商業樞紐，充滿無限機遇和潛力。