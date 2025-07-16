阿聯酋企業10億美元採購中國“空中出租車”

中評社香港7月16日電／阿聯酋企業Autocraft與中國企業時的科技16日在上海簽署採購協議，訂單金額10億美元，用於採購350架E20 eVTOL（電動垂直起降飛行器）。這是截至目前中國最大的單筆eVTOL意向採購訂單，計劃第一批訂單將在取得中國民用航空局的適航證之後交付。



新華社報導，eVTOL是一種可以像直升機一樣垂直起降的空中交通工具，除了不需要跑道，還具有減少碳排放、低噪音等特點。此次採購意味著，未來這些“空中出租車”有望在中東及北非地區低空旅遊、空中出行等多元場景實現商業化落地。



記者從現場獲悉，E20是時的科技自主研發的旗艦型號，翼展12米，採用傾轉旋翼構型，設計航程為200公里，最高時速320公里，可搭載1名飛行員和4名乘客，面向城市間與城市內部旅遊、通勤、巡航等。



根據合作計劃，Autocraft將發揮自身在政策資源、地理環境、運營實踐與本地市場的綜合優勢，結合時的科技在eVTOL產品研發、製造與系統集成方面的技術積累，共同推進相關試點部署與商業化落地。



簽約當天，時的科技技術團隊與阿聯酋民航總局的代表圍繞E20 eVTOL的適航審定路徑、運行管理規則及監管對接機制進行了深入的技術交流，為該機型在阿聯酋市場的商業化應用奠定堅實基礎。



時的科技創始人兼首席執行官黃雍威稱，10億美元訂單是公司海外拓展的關鍵突破，接下來將攜手合作夥伴，讓中國低空科技在更多地方“飛起來”。