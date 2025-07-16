鏈接世界　共創未來　中外企業齊聚鏈博會

（圖片來源：新華社） 中評社北京7月16日電／據新華網報導，第三屆中國國際供應鏈促進博覽會16日在北京開幕。本屆鏈博會以“鏈接世界、共創未來”為主題，共設置先進製造鏈、智能汽車鏈、綠色農業鏈、清潔能源鏈、數字科技鏈、健康生活鏈六大鏈條和一個供應鏈服務展區，展現全球產業鏈供應鏈合作最新成果和經驗。



來自75個國家和地區的651家企業和機構參展，境外參展商占比達35%。