王滬寧出席全方位擴大國內需求調研座談會

7月16日，全方位擴大國內需求調研協商座談會在北京召開，就有關民主黨派中央、全國工商聯和無黨派人士開展的重點考察調研成果進行協商。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席並講話。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月16日電／據新華網報導，全方位擴大國內需求調研協商座談會7月16日在京召開，就有關民主黨派中央、全國工商聯和無黨派人士開展的重點考察調研成果進行協商。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席並講話。他表示，中共十八大以來，以習近平同志為核心的中共中央堅定實施擴大內需戰略，加快培育完整內需體系，為經濟高質量發展提供有力支撐。我們要深入學習領會習近平總書記關於全方位擴大國內需求的重要論述，把思想認識統一到中共中央對經濟形勢的分析判斷和擴大內需的決策部署上來，以擴大消費為基礎，發揮投資的關鍵作用，重視供給體系的提升，為構建新發展格局、推動高質量發展貢獻智慧和力量。



王滬寧對有關民主黨派中央、全國工商聯和無黨派人士圍繞全方位擴大國內需求持續深化研究、積極建言獻策給予充分肯定。他表示，全方位擴大國內需求是保持我國經濟長期持續健康發展的需要，是滿足人民日益增長的美好生活的需要，是戰略之舉。要牢牢把握服務黨和國家中心工作的政治站位，圍繞全方位擴大國內需求的重點問題，形成更多深化、細化、具體化的研究成果，做好成果應用轉化工作，提升重點考察調研質量和議政建言水平。要牢牢把握“四個凝聚”的根本要求，扎實做好加強思想政治引領工作，為黨和國家事業發展廣泛凝心聚力。



民革中央主席鄭建邦、民盟中央主席丁仲禮、台盟中央主席蘇輝、全國工商聯主席高雲龍和無黨派人士代表孫其信在座談會上介紹調研成果，並就發揮消費基礎性作用，促進服務消費，更好發揮“兩重”“兩新”政策效能，激發民間投資活力，完善促進消費意願和消費能力的體制機制等提出務實中肯的政策建議。



中共中央政治局委員、中央統戰部部長李幹傑主持會議。何報翔、王光謙參加會議。國家發展改革委、財政部、商務部負責同志同黨外人士進行了協商交流。