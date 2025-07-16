第二屆上合組織國家電視節發布多項合作成果

中評社北京7月16日電／據新華網報導，7月16日，由國家廣播電視總局、陝西省人民政府、上合組織秘書處共同舉辦的第二屆上海合作組織國家電視節在陝西西安開幕。電視節通過並發布《2025上海合作組織國家電視節共同宣言》，上合組織國家合作製作的紀錄片、綜藝節目等40餘項視聽領域合作成果也在電視節期間發布。



本屆電視節以“匯文明·創視聽·共未來”為主題，聚焦展現上合組織國家廣電視聽交流合作豐碩成果。來自19個上海合作組織成員國、觀察員國、對話夥伴的廣電主管部門、電視媒體和相關企業、高校智庫、國際組織、駐華使領館的300名代表參加開幕式。



近年來，在“上海精神”指引下，上合組織國家加強廣電視聽領域交流合作，在推動各國文明互鑒、民心相通方面發揮了重要作用。本屆電視節開幕式上發布的《2025上海合作組織國家電視節共同宣言》倡議秉持“上海精神”，堅持相互包容、加強創新合作，助力人文合作邁向新高度。



本屆電視節期間，包括中國、哈薩克斯坦合作製作紀錄片《我們在哈薩克斯坦拍電影》，中國、俄羅斯、蒙古國、沙特阿拉伯、亞美尼亞合作製作動畫片《我們的合奏》等40餘項視聽領域合作成果發布。“視聽產業交流合作”“視聽內容融合傳播”“視聽內容交易市場”3場平行主題交流活動、中國—上合組織國家廣電視聽交流合作成果展、2025絲綢之路萬里行·上合之路等多項活動也陸續舉辦，與會人員聚焦視聽內容和產業合作開展深入交流研討，推介有關合作項目。



據介紹，為配合本屆電視節，“視聽融情 和合共行”節目展播活動於5月至8月期間持續開展。《小別離》《葉爾羌河》等中國優秀視聽作品在哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦、俄羅斯等上合組織國家主流平台播映，《跟著地圖去旅行》《中巴經濟走廊新希望》等70多部來自上合組織國家的視聽作品在陝西、上海、山東、吉林、江蘇、天津、內蒙古等省級衛視頻道以及愛奇藝、優酷、騰訊等網絡視聽平台持續播出。