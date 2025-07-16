習近平《論教育》等書籍在香港書展首發

中評社北京7月16日電／據新華網報導，習近平主席《論教育》《習近平文化思想學習綱要》《近鏡頭：溫暖的瞬間》繁體版，近日由聯合出版集團出版發行。7月16日，香港書展開展首日舉辦了新書發布會。



《論教育》收入習近平主席關於教育的重要文稿47篇，科學回答了“培養什麼人、怎樣培養人、為誰培養人”的根本問題。《習近平文化思想學習綱要》系統闡釋了習近平文化思想的核心要義、精神實質、豐富內涵、實踐要求，全面反映習近平新時代中國特色社會主義思想在文化領域的原創性貢獻，是深入學習領會習近平文化思想的權威輔助讀物。《近鏡頭：溫暖的瞬間》以新華社同名系列融合報導為基礎，精心選取習近平主席治國理政的精彩瞬間照片，圖文並茂地生動講述了照片背後的溫暖故事。



三部圖書繁體版的出版發行，有助於港澳讀者系統瞭解習近平新時代中國特色社會主義思想，深刻理解習近平文化思想的科學體系，深化對我國教育事業的規律性認識，對於持續增進國家、民族和文化認同，引導港澳同胞與全國各族人民一道勠力同心，為實現中華民族偉大復興而團結奮鬥，具有十分重要的意義。



香港特別行政區行政長官李家超，中央政府駐港聯絡辦負責同志，香港愛國愛港機構、社團協會代表，香港政經、教育、文化、出版界代表，香港青年代表出席新書發布會。香港友好協進會、香港中國企業協會、香港教育工作者聯會、中國文學藝術界聯合會香港會員總會等有關負責人在新書發布會上接受贈書。三部圖書繁體版即日起在港澳各大書店全面上架並重點推售。