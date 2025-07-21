中評數據：香港應檢討優化外勞計劃

圖1 自2023年以來香港社交媒體涉輸入外勞議題的討論聲量與關注度變化（中評智庫大數據中心製圖） 圖2 自2023年擴大輸入外勞以來累計已抵港的輸入勞工人數（中評智庫大數據中心製圖） 中評社香港7月21日電／前幾年疫情結束後，隨著社會復常、經濟復甦，香港各行各業都出現人手不足的現象。為緩解這一問題，香港特區政府2023年開始放寬輸入外勞的限制，在包括建造、運輸、餐飲等多個行業大量引入外援，有效且迅速地填補了本地勞動力不足的缺口。但時至今日，外勞湧入對本地勞動力市場所帶來的惡性競爭與負面影響，正愈益走入香港市民的視線。中評智庫大數據中心通過分析香港社交媒體數據以及官方機構統計數字後得出結論：香港社會較多輿論對目前的輸入外勞計劃存在憂慮，其擔心在經濟並未明朗的大環境下，繼續按此規模大批輸入外勞，會進一步推升本地失業率並壓抑基層勞工的薪酬水平，希望特區政府能儘快對該政策進行檢視並優化調整。



為紓緩疫後初期的人手不足問題，自2023年起，香港特區政府開始正式擴大對外勞的輸入，包括6月起推行的院舍輸入護理員特別計劃，7月起實施的建造及運輸業輸入勞工計劃、以及於9月4日起接受申請的補充勞工優化計劃。如圖1所示，補充勞工優化計劃在香港社會所引發的討論最為熾熱，在特區政府於6月宣布擬推行該計劃時，社交媒體涉輸入外勞議題的討論聲量與關注度皆錄得了近兩年半以來的最高峰值。這是因為補充勞工優化計劃的影響範圍明顯較前三個計劃更為廣泛，其除了涵蓋多達26個以往補充勞工計劃下通常不包括的職位（如侍應生、初級廚師、售貨員、收銀員等）外，還納入了數個非技術或低技術工種（如清潔工、保安員、洗碗工等）。



在放寬輸入外勞初期，香港社會的人手短缺問題的確得到立竿見影的改善，主流輿論也對這項政策的調整大體反應正面。不過，隨著輸入外勞的數目越來越多，在短短兩年內累計抵港人數已突破5萬（見圖2），香港社會開始逐漸響起一些質疑外勞政策的聲音。尤其在當前本地消費持續未見好轉的經濟環境下，部分觀點更將近期多個行業失業率上升的原因歸咎於輸入外勞之上，希望對外勞政策進行檢討的輿論於近月顯著升溫（見圖1）。

