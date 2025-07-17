立法會首讀《同性伴侶關係登記條例草案》

立法會大會現場（中評社 段曉魯攝） 中評社香港7月17日電（記者 段曉魯）昨日上午立法會首讀及二讀《同性伴侶關係登記條例草案》。香港特區政制及內地事務局長曾國衞表示，特區政府在終審法院裁決下，始終有不可減免的積極義務，須於法院給予的兩年限期內確立替代框架，讓同性伴侶關係得到法律承認，當局對維護香港法治的決心從不動搖，充分尊重終審法院裁決。



曾國衞表示，有不少立法會議員以至坊間評論，都表示對擬議設立的同性伴侶關係承認機制感到十分憂慮，擔心會對傳統“一夫一妻、一男一女”的婚姻制度造成嚴重衝擊，甚或一旦缺口被打開，最終必然會走上同性婚姻的道路。對此，政府一再鄭重強調，事實是終審法院已一致判決確認，香港居民根據《基本法》及《香港人權法案》所保證和保障的婚姻憲法自由，只限於異性婚姻，並將同性婚姻排除在外。



曾國衞表示，而現時建議設立的法律承認機制，亦只限於同性伴侶關係，絕對不等同於男女婚姻關係。這些都是十分清楚而明確的，絕對沒有任何轉圜的餘地。而作為負責任的特區政府，我們當然會堅定嚴格按照《基本法》，以“一夫一妻、一男一女”作為特區唯一的合法婚姻制度，並會堅守這制度不會讓任何政策或政策方針有所偏離。我們理解大家在這方面的憂慮，但同時亦希望大家對政府有信心，政府必定會堅守《基本法》所保障的傳統婚姻制度，盡一切努力不會讓其有所逾越。



曾國衞稱，法院的要求是特區政府須履行積極義務，讓同性伴侶受到法律保護免其私生活受到侵擾。而我們目前的方案，一方面設立法律承認機制，讓同性伴侶在透露其同性關係時免卻其私人生活受到干擾，同時亦給予核心權利，讓同性伴侶可滿足“基本的社會需求”。這已是符合法庭的要求，至於具體權利的制定，法院已明確表明行政及立法機關是有彈性的酌情空間，而我們按照香港的實際情況和整體利益作出考量和制訂，是絕對合理和合法的。



曾國衞指出，政府深切明白到今次推出的方案具爭議性，這是不爭事實。然而，為維護香港的法治、尊重終審法院的裁決以及履行我們的積極義務，政府亦以敢於承擔，勇於作為的態度推出《條例草案》，這亦充分彰顯了現屆政府遇事不避難的作風。我們希望議員們能實事求是，以理性持平的態度，聚焦審議今次《條例草案》，我們更歡迎議員就《條例草案》提出任何寶貴建議，以優化和完善方案，讓行政機關及立法會各司其職，妥善落實我們在《香港人權法案》下的積極義務。