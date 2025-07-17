陳浩濂：香港現時沒有大幅加稅計劃

立法會大會現場（中評社 段曉魯攝） 中評社香港7月17日電（記者 段曉魯）香港特區署理財經事務及庫務局局長陳浩濂昨日在立法會上表示，特區政府在過去幾年並無大幅加稅，現時也沒有大幅加稅的計劃，本年度《財政預算案》提出的財政整合計劃強化版，亦是以節流為主，開源為輔。



陳浩濂表示，特區政府一直多管齊下協助企業面對經濟轉型的挑戰，加強企業發展業務的信心。在資金周轉方面，政府透過中小企融資擔保計劃（計劃）為中小企業提供信貸擔保，協助它們取得商業貸款。政府亦因應市場和科技發展趨勢，透過“發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金”（“BUD專項基金”）及其下的“電商易”、“市場推廣及工商機構支援基金”等，協助企業（特別是中小企業）升級轉型及開拓內地和海外市場。



陳浩濂強調，特區政府在過去幾年並無大幅加稅，現時也沒有大幅加稅的計劃。本年度《財政預算案》提出的財政整合計劃強化版，亦是以節流為主，開源為輔。開源方面，我們的原則是保持香港簡單低稅制的競爭優勢，盡量避免大幅調升稅率或引入新稅種；在增加收入時盡量體現“用者自付”和“能者多付”的原則。香港一直實行的簡單低稅政策，是香港的核心競爭力之一。最近國際管理髮展學院發布的《2025年世界競爭力年報》，香港的競爭力位列全球第三，其中“稅務政策”的排名全球第一。與此同時，政府繼續在不同範疇策略性地利用稅務措施，促進產業和多元經濟發展，提升香港的營商環境和競爭力。