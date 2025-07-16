美韓關稅談判延伸至安全等多領域 韓面臨考驗

中評社香港7月16日電／韓聯社報導，美國計劃于8月1日起對韓國輸美產品徵收25%的“對等關稅”，韓美兩國正努力在關稅問題上尋求契合點。然而，美方提出包括軍費在內的多項要求，談判領域實際上從經貿問題延伸至安全事務，令韓方面臨嚴峻考驗。



據韓國經貿消息人士16日分析，美方欲以關稅為杠桿，縮小對韓貿易逆差，推動貿易平衡，同時吸引韓國擴大對美投資，以振興本國製造業。



據悉，美方在非關稅壁壘領域向韓方提出諸多要求，尤其在農產品和數字產業方面對韓施加了較大壓力。具體來看，美方要求韓方放寬對30月齡以上美國牛肉的進口限制，擴大大米進口配額，放寬對蘋果等水果的檢疫措施，撤銷《網路平台中介交易公正化法》和網際網路接入費用徵收計劃，允許谷歌將高精度地圖數據傳輸至境外。



與此同時，美國還為達成振興本國製造業的戰略目標提出了相關要求。據悉，美方將談判重點放在爭取韓企對美進行大規模投資上，加上駐韓美軍防衛費分擔問題等安全事務，韓美談判議題已從單純的經貿問題外溢至其他領域，越來越接近美國總統特朗普曾提出的“所有交易”模式。



在美方對韓徵收對等關稅即將落地之際，韓國政府亟需在美方提出的諸多要求間進行權衡與取捨。但開放農產品市場、參與阿拉斯加液化天然氣開發項目、上調駐韓美軍駐軍費分擔額等措施勢必在國內引發爭議，政府部門之間也恐難就有關問題達成共識。專家指出，當前政府部門內部以及政府與國會之間應加強協調溝通，並積極爭取利益攸關方的理解與支援。